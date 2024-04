Enteado de ‘Real Housewives’ Alum Siggy Flicker é preso em janeiro 6 motim

Siggy FlickerO enteado de foi preso – agora enfrentando acusações por seu suposto papel no ataque terrorista de janeiro. 6 Motim no Capitólio depois que as autoridades disseram que sua madrasta postou fotos dele no prédio.

Tyler Campanella – enteado da ex-estrela de ‘Real Housewives’ – foi levado sob custódia na cidade de Nova York na quarta-feira e autuado por cinco acusações de contravenção, de acordo com Notícias da NBC.

Os federais afirmam que a madrasta de Campanella postou fotos dele de dentro do Capitólio junto com a legenda: “Eu amo tanto os patriotas. Fique seguro, Tyler. Nós amamos você”.

Além das fotos de Tyler de dentro do prédio, a NBC relata que também revisou imagens de Tyler entrando no escritório de Nancy Pelosi durante o motim.

As crenças políticas de Tyler parecem estar em sintonia com sua madrasta… Donald Trump torcedor que é amigo de Alina Habba – um advogado que representou Trump no passado.



Janeiro de 2021

Centenas de pessoas foram acusadas por seu papel no motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio em Washington DC, com algumas recebendo apenas alguns dias de prisão, enquanto outras foram sentenças de anos.

Aliás, a própria Siggy tem negou que ela estava no Capitólio … apesar de alguns a acusarem de estar lá naquele dia.

Siggy estrelou o elenco principal de ‘RHONJ’ nas temporadas 7 e 8. Ela deixou a série em 2018. Ela se casou com o pai de Tyler em 2012.

