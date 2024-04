Entre os links: Dricus du Plessis critica Israel Adesanya, consequências do UFC Atlantic City, caminho para o UFC 300

O UFC anunciou recentemente que retornará a Perth, Austrália Ocidental, para o UFC 305 em agosto, e o atual campeão dos médios Dricus Du Plessis convocou o rival Israel Adesanya para esse evento. Essa é a luta a ser travada e, em caso afirmativo, é essa a carta a ser colocada?

Esta semana, em uma edição inédita do Between the Links, Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, discutem a possibilidade dessa luta ser montada e a emoção por ela. Além disso, eles responderão perguntas dos ouvintes sobre o UFC 300 – que é daqui a apenas nove dias – as consequências do UFC Atlantic City, a conclusão de Chris Weidman x Bruno Silva, a vitória dominante de Manon Fiorot sobre Erin Blanchfield, o evento de sábado do UFC Vegas 90 encabeçado por uma revanche entre Brendan Allen e Chris Curtis, o início da temporada regular do PFL na quinta-feira e tudo o mais que estiver em sua mente no caótico mundo do MMA.

