Entre os Links: Jamahal Hill x Alex Pereira, Justin Gaethje x Max Holloway, contagem regressiva para o UFC 300

É oficialmente a semana da luta do UFC 300, e a contagem regressiva começou para uma das cartas de luta do UFC mais acumuladas da história. Na luta principal, Alex Pereira defende o título dos meio-pesados ​​contra o ex-campeão Jamahal Hill em uma luta que traz tantas questões candentes.

Na edição especial de terça-feira do Between the Links, o painel discutirá as maiores questões em torno de Pereira x Hill, a incrível confiança do desafiante e o que significa uma vitória para qualquer um dos lutadores no cenário geral do MMA. Além disso, eles discutirão a luta pelo título peso palha entre Zhang Weiii e Yan Xiaonan e para onde vai a divisão depois do UFC 300, a luta pelo título BMF entre Justin Gaethje e Max Holloway, qual seria o melhor cenário para o UFC em 155 após o evento, a luta mais discreta do card de sábado e algumas novidades e notas.

O apresentador Mike Heck moderará o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e Drake Riggs do MMA Mania.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.