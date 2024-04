Eric Musselman contratado pela USC: Ele conseguirá convencer Bronny James a ficar?

Bronny James surpreendeu muitos esta semana quando surgiram relatos de que Filho de LeBron planeja deixar a USC antes da temporada 2024-25 entrando no portal de transferências.

LeBron James reage seriamente aos rumores em torno de seu filho Bronny na USCTwitter

Embora Bronny e a família James não tenham confirmado os rumores, a USC precisa seguir em frente e tentar melhorar o que foi uma temporada decepcionante em 2023-24. Na quinta-feira, a escola anunciou que contratou Eric Musselman para ser seu novo treinador principal.

Não está claro se Musselman pode tentar convencer Bronny a ficarmas o primeiro Arcansas O treinador principal tem um histórico de maximizar o talento de seus jogadores. Que poderia levar Bronny a mudar de ideia sobre a transferência.

Histórico de treinador principal de Eric Musselman

Musselman teve uma longa carreira abrangendo o NBA e basquete universitário desde que começou a treinar em 1989.

Musselman passou um tempo como treinador principal do Guerreiros do Golden State e Reis de Sacramento na década de 2000, antes de realmente decolar como técnico de basquete universitário a partir de 2015.

Como treinador principal do Nevadaele liderou a organização até seu segundo doce 16 vaga no Torneio da NCAA 2018. Seu excelente trabalho com o Wolfpack o levou a conseguir um emprego de alto nível no Arkansas, onde ele guiou os Razorbacks à Elite Oito duas vezes e ao Sweet 16 uma vez.