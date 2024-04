Ernande Pinheiro confirma sua filiação ao MDB em Penedo

Ainda falando sobre os bastidores político penedense, confirmamos mais um pré-candidato que unirá forças para base de apoio do prefeito Ronaldo Lopes, Ernande Pinheiro, um político que se destaca pela sua atuação consistente e engajamento político na cidade e povoados, reafirma seu compromisso com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Apesar de inicialmente conquistar uma posição de suplente nas últimas eleições municipais, Ernande teve a oportunidade de assumir efetivamente o cargo de vereador, preenchendo vacâncias deixadas por colegas que migraram para assumir funções executivas na atual gestão municipal.

A trajetória de Ernande Pinheiro é marcada por uma significativa contribuição à comunidade, especialmente por seu trabalho previdenciário, que lhe garantiu reconhecimento e respeito na esfera local. Além disso, a história política de sua família, enraizada nas tradições de Penedo, adiciona uma dimensão de influência e apoio à sua carreira política.

A confirmação de Ernande Pinheiro no MDB de Penedo não apenas confirma sua posição como uma liderança política na região, mas também sinaliza um suporte importante na busca pela reeleição de Ronaldo Lopes. A experiência e o legado do vereador, aliados à sua capacidade de mobilização, representam ativos valiosos para o partido e para os projetos futuros do município ribeirinho, refletindo o compromisso contínuo com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade.