Escalação da Seleção Nacional Masculina de Basquete dos EUA para Paris 2024 finalmente anunciada

vocêA SA Basketball finalmente anunciou a escalação do time que representará os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Um total de 41 atletas viajarão para Paris durante o verão, porém a escalação inicial ainda não foi definida.

A equipe dos EUA contará com LeBron James, Steph Curry, Joel Embiid e muitos mais

Na lista, há membros da maioria das equipes da NBA, incluindo o Philadelphia 76ers, e o atual MVP da NBA, Joel Embiid, escolheu jogar pela equipe dos EUA nas Olimpíadas de Paris de 2024, em vez da França ou de Camarões.

Os finalistas da Seleção Masculina dos EUA de 2024 são Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scottie Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, De’Aaron Fox, Paul George, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton, James Harden, Josh Hart, Tyler Herro, Jrue Holiday, Chet Holmgren, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr., LeBron James, Cam Johnson, Walker Kessler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Bobby Portis, Austin Reaves, Duncan Robinson, Jayson Tatum, Derrick White e Trae Young.

O diretor administrativo da Seleção Masculina de Basquete dos EUA, Grant Hill, afirmou: “Os Estados Unidos possuem um talento inacreditável no basquete e estou emocionado que muitas das estrelas do esporte manifestaram interesse em representar nosso país nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024. É um privilégio selecionar o equipe que nos ajudará a alcançar o objetivo de mais uma vez estar no topo do pódio olímpico. Este processo desafiador se desenvolverá nos próximos meses, enquanto aguardamos ansiosamente o início da atividade da seleção nacional.”

A Seleção Masculina dos EUA de 2024 será liderada pelo técnico Steve Kerr, do Golden State Warriors, enquanto será auxiliada por Mark Few, da Gonzaga University, Tyronn Lue, do Clippers, e Erik Spoelstra (Miami Heat).

Antes do jogo amistoso do dia 10 de julho contra o Canadá, a equipe dos EUA terá seu campo de treinamento em Las Vegas, já que é um centro de treinamento há muito tempo.