Escândalo de árbitro abala os playoffs da NBA: controvérsia do jogo 2 entre Knicks e 76ers exposta

Tele NBA reconheceu que os árbitros fizeram quatro anulações incorretas nos dois minutos finais do Knicks de Nova York impressionante vitória sobre o Filadélfia 76ers na noite de segunda-feira, incluindo dois erros cruciais que impactaram diretamente no resultado do jogo.

A sequência decisiva do jogo começou com uma cesta de 3 pontos de Jalen Brunson que reduziu a vantagem dos Sixers para 101-99. Como Kyle Lowry entrou a bola para Tyrese Maxeyambos Bruno e Josh Hart fez contato com Maxey.

Bruno agarrou Maxey’s camisa, enquanto Hart iniciou contato com a parte inferior do corpo, causando Maxey perder o equilíbrio e cair no chão. Apesar destas infrações, nenhuma falta foi marcada, e o Knicks ganhou posse, levando finalmente a Donte DiVincenzo 3 pontos para a vitória do jogo.

O Relatório dos últimos 2 minutos da NBA também destacou duas outras chamadas perdidas: uma violação defensiva de três segundos em E Anunoby e uma falta pessoal de Joel Embiid sobre DiVincenzo.

Os árbitros estarão sob estrito escrutínio

Esses erros adicionaram combustível ao Seis’ reclamações de que o jogo foi decidido injustamente, deixando-os com uma desvantagem de 2 a 0 na série enquanto o confronto muda para Filadélfia.

Seis treinador Nick Enfermeira expressou frustração com a arbitragem, alegando que tentou pedir um tempo antes do jogo de entrada, mas foi ignorado pelos árbitros. Enquanto o NBA reconheceu a tentativa da enfermeira de pedir um tempo limite, notou que não foi reconhecido pelos árbitros.

A admissão destes erros provavelmente intensificará o escrutínio sobre o equipes de arbitragem e pode suscitar mais discussões sobre o uso de replay instantâneo e protocolos de arbitragem em momentos cruciais de jogos de playoffs.

Jogo 3 Entre o Knicks e 76ers está agendado para quinta-feira às 19h30 ET (16h30 PT) em Filadélfia e espera-se que atraia atenção significativa de fãs e analistas após o polêmico final de Jogo 2.