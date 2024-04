Esposa de Francis Ford Coppola, a cineasta Eleanor Coppola, morta aos 87 anos

Leonor Coppola – a cineasta e esposa do famoso diretor Francisco Ford Coppola – morreu… de acordo com um comunicado feito por sua família.

A matriarca da famosa família do cinema faleceu sexta-feira em sua casa em Rutherford, CA… uma pequena cidade em Napa Valley. Eles não informaram a causa da morte.

Eleanor engravidou logo depois casou-se com Coppola em Las Vegas e deu à luz seu primeiro filho Gian-Carlo .

O casal teve mais dois filhos… produtor Romano Coppola e diretor Sofia Coppola – estabelecendo uma verdadeira dinastia no cinema.

E Eleanor também se dedicou ao cinema … filmando os bastidores de muitos dos projetos de seu marido – incluindo “Apocalypse Now”, que ela transformou no documentário de 1991 “Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse”.

Mais tarde na vida, Eleanor começou a fazer filmes narrativos… dirigindo “Paris Can Wait” em 2016 e “Love Is Love Is Love” em 2020.