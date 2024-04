Essa tem sido a carreira de Harvey Dock, o árbitro arrastado para polêmica após a luta Garcia-Haney

Tele luta entre Ryan Garcia e Devin Haney continua a causar algo para falar. Três dias antes do toque final, a luta continua a gerar polêmica; agora, até árbitro Doca Harvey está envolvido em polêmica, depois que alguns fãs perguntam ao Comissão Atlética de Nova York para abrir uma investigação contra ele.

Doca A carreira como árbitro remonta a 2004, quando apitou sua primeira partida. Antes disso, Doca Harvey foi um boxeador amador proeminente que recebeu vários prêmios estaduais. Ele também foi promotor e juiz de boxe.

Em sua carreira amadora, Doca recebeu nomeações como Campeão de boxe amador de Nova Jersey em 1993 e 1994. Também em 1994, Doca foi chamado Campeão Amador da Região 1que compreende Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Connecticut.

Nesse mesmo ano, ele se tornou o campeão de 156 libras no Luvas Douradas de Nova Jersey divisão aberta e foi nomeada New Jersey Hall of Fame Boxeador Amador do Ano.

A carreira de Dock como árbitro

Apesar de suas conquistas no boxe não remunerado Doca Fez apenas uma luta como profissional, que venceu por pontos em 1997. Depois disso, focou em se tornar árbitro e após sua estreia, há 20 anos, tornou-se um dos árbitros mais respeitados da atualidade.

De acordo com seu CaixaRec perfil, Doca oficializou 365 lutas. Entre as mais notáveis, as brigas entre Saulo “Canelo” Álvarez e Jermell Charlo, Haney e Vasyl Lomachenko, Fúria de Tyson e Deontay Wildere Manny Pacquiao contra Adrian Broner.

Apesar de seu histórico impressionante, Doca se viu em apuros depois de algumas decisões questionáveis ​​​​na luta entre García e Haneyque geraram protestos de torcedores e profissionais.

Crítico de Demetrius Johnson

Um de Doca críticos mais ferozes após o Garcia Haney luta é lutador de artes marciais mistas Demétrio Johnson. Em um vídeo em sua conta do Instagram, Johnson disse que estava frustrado pelo caminho Doca oficializou a luta deste sábado no Barclays Center.

Ele considerou que foram as decisões do árbitro que impediram García de nocautear Haney já que ele não puniu Devin quando ele agarrou Ryan pernas, diminuindo o ritmo da luta quando o desafiante dominava as ações.

“É como, ‘hora, você para de segurar e para de segurar, lute!’ É tipo, cara, você deu a ele uns 15-20 segundos de descanso. Você parou. Ryan impulso para acabar com ele”,Johnson indicado.

Johnson protestos foram acompanhados por um grande número de torcedores e por García ele mesmo. Em sua conta em X, García destacou que poderia ter nocauteado o rival no sétimo assalto, mas a intervenção do árbitro o impediu.