Estação de notícias mexicana mostra acidentalmente testículos em vez de eclipse solar

Isso NÃO é a lua bloqueando a luz – a cobertura do eclipse solar de uma estação de TV mexicana na segunda-feira foi totalmente maluca, como no par de testículos que de alguma forma acabou na tela… e eles podem ser famosos!

Confira… os âncoras da RCG Media do México estavam comentando no momento em que o eclipse entrava na totalidade, mas as coisas realmente ficaram interessantes quando cortaram para um ângulo diferente de uma luz brilhante… presumivelmente o sol.

Segundos depois, os testículos mergulharam na moldura, bloqueando a luz… e dando ao público uma visão breve, mas muito próxima, das joias da família de alguém. Você pode ver o choque visível nos rostos de dois dos âncoras no set.



Embora a RCG Media provavelmente não esteja rindo do soluço no ar, a Internet se divertiu com o agora viral mooning, brincando que o flash causou mais danos à visão do que o eclipse.

E como os testículos foram parar na transmissão??? A RCG Media supostamente pediu aos telespectadores que enviassem imagens pessoais do eclipse… o que, em retrospectiva, era uma ideia muito arriscada. Existe até uma teoria circulando nas redes sociais de que as bolas em questão estavam presas a Tommy Lee!

O baterista do Motley Crue postou e excluiu uma recriação de eclipse assustadoramente semelhante com seus testículos – que pode, de alguma forma, ter vazado para a sala de controle do RCG.

Felizmente, o flash viral não eclipsou o grande dia, com milhões saindo para vivenciar a ocorrência rara. Celebridades como Patrick Mahomes, Nina Dobrev dar Jéssica Biel abaixo colocou óculos de eclipse para assistir ao eclipse solar total passar sobre os Estados Unidos.