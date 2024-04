Estatísticas de Kamilla Cardoso: pontos conquistados, jogos disputados e todos os números que o jogador do SC possui

Carolina do Sul é, para muitos, o time a ser batido no Últimos quatro do Torneio Feminino da NCAA. O Galos de guerra não só terminou a temporada regular invicto no SECmas varreu todos os seus adversários no torneio nacional e deve muito desse sucesso ao seu centro, Kamilla Cardoso.

O jogador, nascido em Montes Claros, Brasil, tem sido uma força da natureza durante todo o ano. Na temporada regular, Cardoso tem 437 pontos, 292 rebotes, 65 assistências e 780 minutos disputados em 31 jogos, 30 deles como titular.

Cardoso contribuição foi vital para Carolina do Sul para terminar com um recorde de 32-0 e entrar como primeiro cabeça-de-chave no grupo Albany 1. No setor, o Galos de guerra continuaram a mostrar esse ritmo avassalador e estão agora a um passo da final nacional.

A extraordinária carreira de Cardoso

Em seus quatro anos de carreira universitária, Cardoso acumulou 1.290 pontos, 956 rebotes, 145 assistências e 2.446 minutos. Ela foi titular em 53 dos 123 jogos que disputou.

A central, que jogou seu primeiro ano com o Laranja Siracusa e transferido para Carolina do Sul em 2021, tem as melhores médias da carreira neste ano: 14,1 pontos, 9,4 rebotes, 2,1 assistências e 25,2 minutos por jogo.

Esses números também estão acima dela médias de vida de 10,5 pontos, 7,8 rebotes, 1,2 assistências e 19,9 minutos por jogo.

Cardoso na seleção brasileira

Camomila representou duas vezes sua terra natal Brasil no Copa AmeriCup Feminina da Fiba. Em 2021, ela ajudou seu time a vencer o medalha de bronze em Porto Rico, e em 2023, alcançaram o tão esperado medalha de ouro na edição realizada no México.

Em 2021, Cardoso teve média de 9,9 pontos e oito rebotes por jogo. Em 2023, ela contribuiu com 10,9 pontos e 8,3 rebotes por jogo para liderar Brasil até a final, vencendo o Estados Unidos 69-58.