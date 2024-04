Estátua de Tommy Trojan USC vandalizada por manifestantes pró-palestinos

A estátua icônica foi atingida no meio de outro protesto no campus da USC, resultando em 90 prisões.

O protesto foi mais calmo do que nos dias anteriores, mas a tensão no campus continua alta.

Conforme informamos, o início foi cancelado por questões de segurança. Rick Carusomembro do conselho de curadores da USC, apareceu no “TMZ Live” na sexta-feira, dizendo que teria havido caos e perigo com 70 mil pessoas lotando os estandes do evento.