Estreia em quadrinhos do Batman é leiloada por US$ 1,8 milhão

Detective Comics #27 arrecadou US$ 1,825 milhão de cair o queixo no site de leilões ComicConnect – e o TMZ pode revelar que este não é o primeiro rodeio do comprador, porque embora esta seja a versão mais cara dos quadrinhos em sua coleção, não é a primeira cópia que ele comprou.

A história em quadrinhos foi vendida pela última vez por US$ 1,7 milhão em maio de 2022 – e de acordo com o presidente da ComicConnect Vicente Zurzoloo mercado de quadrinhos da era de ouro está mais aquecido do que nunca, com os preços disparando, especialmente desde o início da pandemia.