Estrela de ‘Sasquatch Sunset’ diz que elenco passou pelo Bigfoot Bootcamp para filme

Há um novo filme do Pé Grande sendo lançado – uma comédia independente, na verdade – e uma das estrelas diz que ele e seus colegas de elenco tiveram que aprender como se tornar um com o elo perdido diante das câmeras.

Nós conversamos com Christophe Zajac-Denek Quarta-feira no LAX e perguntou tudo sobre seu novo filme chamado “Sasquatch Sunset” – que tem sido um grande sucesso no circuito de festivais e que deveria ser uma representação comovente de como seria a vida para uma família do Pé Grande.