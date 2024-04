Estrela do Lakers desafia quem duvida e emite um aviso ao Nuggets

EUé hora de fazer ou morrer para o Los Angeles Lakers entrando no jogo 5 de sua série de primeira rodada com o Nuggets de Denver. Perdendo por 3 a 1 na série, o Lakers esperam forçar a série de volta ao Os anjos para o jogo 6 – o que lhes daria a chance de fazer o que não NBA equipe já fez antes: vencer uma série depois de perder os três primeiros jogos dela.

E de acordo com um de seus craques, o Lakers não pode ser descartado quando retornar ao Arena de Bola para o quinto jogo desta série. O impulso pode ser uma coisa perigosa nos esportes, e as secas existem apenas para acabar algum dia.

LeBron James dá a coragem de sua vida no jogo 4 de Lakers x Nuggets

O ímpeto do Lakers pode impulsioná-los para o jogo 6?

Antes do jogo 5 na noite de segunda-feira, Lakers guarda Austin Reaves disse que seus companheiros estavam “prontos para o desafio” de mandar os atuais campeões embora – o que não será uma tarefa fácil, visto que a vitória deles no Jogo 4 foi a primeira do Lakers sobre o Pepitas em 12 jogos.

“(As) probabilidades não estão a nosso favor, mas sempre que pudermos nos manter flutuando acima da água, teremos a oportunidade de fazer algo especial“, Reaves disse.

Los Angeles venceu aquele jogo por rebote Denver e forçando 14 reviravoltas do Nuggets, e o Lakers recebeu performances de superestrelas de Lebron James (30 pontos em 39 minutos) e Antonio Davis (25 pontos e 23 rebotes), além dos 21 pontos de Reaves. Provavelmente precisará ser o treinador principal Presunto Darwinà medida que a série volta para Denver para o Jogo 5 – e para um potencial Jogo 7.

Nem mesmo LeBronem sua célebre carreira, já foi capaz de recuperar um time de uma desvantagem de 3 a 0 – embora seu Cavaliers de Cleveland subiu de 3-1 para o topo Guerreiros do Golden State no agora clássico Finais da NBA 2016. Jamesagora com 39 anos, terá que convocar toda a sua magia para manter o Lakers vivo contra o Nuggets e seu imponente astro. Nikola Jokić.