Estrelas das férias de primavera aproveitam o tempo livre, Sydney Sweeney, Chrishell Stause, etc.

Hollywood está se preparando para o verão – e eles estão começando com a primavera… aproveitando uma pequena pausa do inverno… e aproveitando o sol, que finalmente começou a aparecer.

Com as férias de primavera em andamento, não é surpreendente ver alguns de nossos favoritos trabalhando em seus respectivos bronzeados enquanto visitam locais exóticos em todo o mundo. Por exemplo, a estrela de “Selling Sunset” Emma Hernán provou que ela é uma gata ao usar um biquíni cor de champanhe enquanto estava em um barco em Cabo.

Emma foi acompanhada no México por sua colega estrela de ‘Sunset’ Chris Shell Stause que aninhou seu esposo, músico G Virar , em um biquíni pequenino próprio. O casal – que nos casamos em maio – sorriu abertamente enquanto posava na beira de um barco.

Tamera Mowry também gostei da vista para o mar… enquanto posava para uma foto com o marido Adam Housley durante sua fuga para o Havaí. Na nova foto, a atriz arrasa com um biquíni rosa claro, que traz um lindo acabamento multicolorido. Oh vamos lá Sidney Sweeney fui para a Disneylândia!