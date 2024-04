Estrelas de ‘Jersey Shore’ anunciam compromissos, Sammi’s é real, mas não Vinny’s

O noivado de Sammi Sweetheart com o namorado Justin maio de fato, aconteceu … como a personalidade da MTV garantiu a seus seguidores que sua atualização de relacionamento não era uma piada do Dia da Mentira. Ela diz que Justin fez a pergunta em 16 de março, mas eles tomaram a decisão arriscada de compartilhar a notícia – e as primeiras fotos do anel de diamante – em 1º de abril.