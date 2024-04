Estrelas do Coachella, dia 3 – Celebridades fazem de tudo para o Sunday Funday!

As estrelas cavaram fundo e reuniram coragem para enfrentar o último dia do Festival de Música e Artes Coachella … e parece que eles não tiveram problemas em tirar as calças de festa do chão para um último dia de loucura!

Ke$ha continuou sua tendência de camisetas e agitou a multidão quando ela se juntou a Renee Rapp no ​​palco e mudou a letra de sua jam ‘Tik Tok’ para ‘Wake up in the Morning like f*** P. Diddy!’

Shaun Branco começou seu domingo sem camisa pendurado à beira da piscina e fazendo uma pequena música ao lado de sua parceira Nina Dobrev… e Stassie Karanikolaou manteve a classe com um top de malha branco e uma calça cargo creme lowriding.

Influenciador Lele Pons e sua amiga sabem como se refrescar enquanto suportam o sol do deserto… a dupla vestiu algumas camisetas molhadas e minissaias de tênis combinando para se manterem relaxados enquanto aumentavam a umidade para qualquer pessoa nas proximidades!

Scheana Shay ficou para trás e relaxou em seu dia, participando da festa Dove para um pouco de autocuidado, incluindo smoothies, soro intravenoso e finalizando as experiências de spa com um banho de gelo de arregalar os olhos.

Supermodelo Amélia Hamlin manteve o clássico regulando a temperatura de seu corpo à moda antiga no Coachella … vestindo um biquíni quase imperceptível e pendurado à beira da piscina. se não está quebrado… não conserte.

James Carlos não podia deixar passar o último dia de festa nos campos de pólo… o ícone de estilo soltou-se no último dia ao vestir-se com uma espécie de manto empoeirado inspirado em ‘Duna’… cuidado com os Sandworms !

A música do terceiro dia do Coachella foi onde a verdadeira festa aconteceu – J BalvinO cenário era de outro mundo com uma comitiva alienígena… completo com um Will Smith performance surpresa de ‘Men in Black’. E claro que Doja Cat fechou o fim de semana com força!