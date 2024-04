Estrelas do primeiro dia do Coachella no deserto parecem quentes!

O primeiro dia do Festival de Música e Artes Coachella atraiu todas as celebridades e influenciadores mais quentes de Hollywood com promessas de vibrações opulentas e memórias de filmes… e a raiva de três dias no deserto já cumpriu sua palavra!

Os estilos ao redor dos campos de pólo trocaram as coroas de flores por uma moda mais futurista… Charli D’Amelio ultrapassando os limites com uma saia preta transparente misturada com bandana, biquíni e botas de moto… enquanto a atrevida ‘Chella básica e especialista em maquiagem James Carlos tenho gótico em um preto Rick Owens‘conjunto inspirado… o tempo todo Heidi Klum mostre aos novatos que ser ecológico sempre recebe a atenção certa.

BeyoncéA mania dos bonés de cowboy fez com que uma grande parte da multidão do Coachella parecesse que se misturaria melhor no Stagecoach… Megan Raposa encerrou a noite com um sombrero de palha sobre um cabelo azul brilhante… e Lala Kent manteve as coisas um pouco mais “Wild, Wild West” com um chapéu de feltro.

Não vamos esquecer a peça mais importante do quebra-cabeça da festa no Coachella… As estrelas encontraram uma maneira de se refrescar quando a temperatura do deserto começou a subir, mergulhando nas piscinas mais próximas com o mínimo de roupa possível! Kelsey Calemine entrou no fim de semana com um biquíni preto pequenino enquanto CJ Perry chamou a atenção em seu maiô escarlate.

E o que é uma grande libertinagem no deserto sem algumas festas malucas patrocinadas para todas as estrelas felizes?! Alessandra Ambrosio, Emma Roberts dar Taylor Hill circulou por algumas das grandes marcas como 818 Tequila, Celcius, Absolut Vodka e muito mais!

Não pense que esquecemos da música… A noite foi repleta de alguns dos maiores artistas do mundo fazendo música para movimentar o seu bumbum. Lana Del Rey foi a atração principal da noite no palco principal enquanto a dupla francesa Justice derreteu rostos com um show de luzes como nenhum outro no Outdoor Stage. Pássaro canoro Sabrina Carpinteiro cantei antes, Shakira surpreendeu os convidados na tenda Sahara e Lil Uzi Vert dar Faye Webster ajudou a dar início ao grande fim de semana.