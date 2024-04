Evento de Eclipse Solar confundido com imagem classificada como X por programa de televisão mexicano

Edesde o mais recente Eclipse solar de alguns anos atrás, um vídeo de um homem recriando o evento astronômico usando seus testículos enquanto a lua inundava a internet. O eclipse solar da última segunda-feira fez com que este vídeo ressurgisse mais uma vez, mas um canal de televisão mexicano transmitiu o vídeo ao vivo. A princípio, quem conhecia o vídeo não pôde deixar de rir do absurdo da situação. As mulheres na televisão ficaram indignadas com o produtor que permitiu a exibição deste vídeo. Enquanto isso, o apresentador do programa simplesmente continuou falando sobre o eclipse sem perceber o que realmente estava acontecendo. Escusado será dizer que este é um dos momentos mais desconfortáveis ​​da História da televisão mexicana.

Qual canal mexicano cometeu esse erro do Eclipse Solar classificado para menores?

O vídeo é bastante simples, reconhecer o que está sendo mostrado no vídeo é quase instantâneo. Não é difícil perceber que são testículos e não a lua, as luzes tornam-se mais difíceis de identificar como artificiais no início. Mas uma vez que você pode ver os cabelos públicos, é impossível perder o que os espectadores estão olhando. O canal que cometeu esse erro é a emissora a cabo Mídia RCG, que tem seguidores decentes tanto online quanto em notícias a cabo. Ainda não está claro se os produtores do canal tinham conhecimento do vídeo ou se colocaram a filmagem ali por acidente.

O Eclipse solar foi um dos eventos mais singulares da história humana recente, que leva décadas para acontecer e que reúne as pessoas para assisti-lo com os equipamentos de proteção adequados. Apesar das múltiplas tentativas de obter uma declaração do canal baseado em Coahuila, não houve qualquer resposta oficial. Praticamente todos os comentários provenientes desse relatório eram algum tipo de piada relacionada ao sexo. Não posso dizer que eles não esperavam por isso depois do grande erro.