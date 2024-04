Ex-astro do Texas, T’Vondre Sweat, preso e libertado antes do Draft da NFL

EUuma série de acontecimentos que poderiam potencialmente impactar seu futuro no NFLantigo Universidade do Texas atacante defensivo de destaque Suor T’Vondre foi preso no fim de semana passado acusado de dirigir embriagado (DWI). O incidente coloca uma nuvem sobre as perspectivas do célebre atleta que, até agora, estava fazendo avanços significativos em direção a uma promissora carreira no futebol profissional.

Suorconhecido por suas proezas defensivas durante sua gestão no Longhorns do Texasse viu em apuros legais quando foi autuado Cadeia do Condado de Travis em Austin, Texas, precisamente às 14h12 de domingo. A acusação contra ele, uma contravenção de Classe B por dirigir embriagado, levou à sua libertação em um Título de $ 3.000 algumas horas depois, conforme relatado por NBC afiliado KXAN em Austin.

A prisão ocorre em um momento crítico

para Suor, que foi elogiado como uma seleção unânime do time principal da América na temporada passada. Suas conquistas em campo são impressionantes; ele foi coroado o Jogador Defensivo do Ano no 12 grandes e conquistou o Troféu Outland, uma honra concedida anualmente ao principal atacante do futebol universitário. Sua temporada notável foi fundamental para impulsionar o Longhorns para sua inauguração Eliminatórias de futebol universitário aparência, ostentando um recorde que incluía 45 total de tackles, oito por derrota e dois sacks, ressaltando o status do Texas como o Nº 3 classificado administrar a defesa nacionalmente.

As questões legais de T’Vondre Sweat estão lançando uma sombra sobre o futuro da NFL?

A expectativa tem aumentado em torno da transição de Sweat para a liga profissional, com muitos analistas considerando-o uma provável escolha do Dia 2 em 2024. Draft da NFL, se não antes. No entanto, o recente emaranhado legal levanta questões sobre como as equipes avaliarão seu rascunho de estoque. Notavelmente, Draft da NFL analista Lance Zierlein sugeriu que o Houston Texanosum time com uma das defesas mais fracas da liga na temporada passada e um potencial pretendente às habilidades de Sweat, pode reconsiderar seu interesse à luz desses desenvolvimentos.

Apesar deste revés, Interações do Sweat com times da NFL foram positivos, incluindo uma reunião pessoal com o Dallas Cowboys que ele descreveu como muito afirmativo. Ainda não se sabe se este incidente terá um impacto significativo em sua posição no draft, já que as equipes avaliam o talento do atacante defensivo em campo e as preocupações fora do campo.