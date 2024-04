Ex de Diddy, Cassie, cooperando com investigadores federais em meio a investigação

Diddy ex Cássia entrou em contato com as autoridades na investigação federal – e não apenas isso, fomos informados de que ela está cooperando… assim como outros que o processaram.

Fontes com conhecimento direto nos dizem… Cassie está entre as testemunhas com quem os federais estiveram em contato em conexão com a investigação de Diddy. … disseram-nos que ela está trabalhando com investigadores há várias semanas … provavelmente antes mesmo de Diddy casas foram invadidas.