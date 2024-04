Ex-diretores de elenco de Anne Hathaway negam leituras de química em seus sets

Anne Hathaway afirma que uma vez ela teve que beijar 10 homens diferentes durante um teste de química – mas isso não aconteceu em dois de seus maiores sucessos no cinema… TMZ descobriu.

Donna Morong – a diretora de elenco de ‘Princess Diaries’ em 2001 – disse ao TMZ… ela nunca participou de nenhuma audição em que dois atores tivessem que ficar com seus parceiros para testar a química na tela, algo que Anne diz que teve que fazer no início de sua carreira. carreira.

De qualquer forma, outro diretor de elenco que trabalhou com AH… Linda Lamontagne que ajudou a escalá-la para o programa ‘Get Real’ do final dos anos 90/início dos anos 2000 – também negou ter supervisionado qualquer tipo de leitura de química assustadora … basicamente ecoando o que Morong estava dizendo, não fomos nós!

Linda disse ao TMZ… “Trabalho com elenco desde ‘Capital News’ em 1988 e, com toda a honestidade, nunca tive que fazer atores ficarem com qualquer outro ator para testes ou testes de química.”