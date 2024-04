Ex-estrela da MLB, Mo Vaughn, diz que a análise é culpada por lesões no braço, não pelo relógio de arremesso

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Mo Vaughn diz para não culpar o relógio de campo pela recente onda de lesões nos braços na MLB – ele diz que o verdadeiro culpado não é outro senão… computadores!!

O ex-MVP da Liga Americana deixou claro para TMZ Esportes esta semana ele acha que são as análises – e não os ajustes no tempo dos arremessadores – que estão criando problemas nos cotovelos.

Ele explicou que acha que a obsessão com a velocidade e as taxas de rotação fez com que os arremessadores parassem, você sabe, de lançar… e se concentrassem apenas em descarregar o tanque de gasolina a cada lançamento.

“Quando você está dando o máximo de esforço em cada arremesso”, disse ele, “você vai se machucar. Essa é a minha filosofia por trás disso”.

Vaughn diz que anos atrás – antes que Sabermetrics e Statcast dominassem os executivos da MLB – os caras simplesmente navegavam em velocidades mais baixas … antes de aumentarem em grandes momentos, quando precisavam de arremessos explosivos.

#Guardiões titular Shane Bieber se emociona ao falar sobre lesão no cotovelo que encerrou sua temporada e exigirá cirurgia de Tommy John pic.twitter.com/UErILqJD5F -Daryl Ruiter (@RuiterWrongFAN) 8 de abril de 2024

@RuiterWrongFAN

Mas não se engane, Vaughn diz que definitivamente há um lugar para análises no jogo.

Caso você tenha perdido… vários garanhões sofreram lesões no braço nas últimas semanas – incluindo Gerrit Cole, Spencer Strider dar Shane Bieber. As coisas ficaram tão ruins que a Associação de Jogadores da MLB apareceu e disse acreditar que a culpa era dos ajustes do relógio de campo da liga.

Mas, assim como Vaughn, a maioria dos caras ainda não estava pronta para ir tão longe… com Bieber dizendo nesta semana que acha que se machucou por um variedade de outras razões.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Quanto ao que Vaughn tem feito ultimamente, o ex-primeiro base de 56 anos nos disse que tem trabalhado em estreita colaboração com seu Academia de Esportes Vaughn e serviço de escotismo Jogo Perfeito para tentar ajudar o desenvolvimento de jogadores de beisebol do ensino médio em todo o país.