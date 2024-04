Ex-estrela da NFL Vontae Davis morre aos 35 anos

O ex-técnico de futebol universitário de Davis, Chester Frazier confirmou a tragédia no app X, dizendo que oraria pela família de Vontae.

“Perdemos muito hoje!!!” Frazier conseguiu. “RIP TO @vontaedavis cara, nada além de boas lembranças daquele cara na escola !!”

Amigo de infância de Davis, Labirinto de Bobby também confirmou a morte de Vontae com uma postagem emocionante no Facebook … dizendo que Vontae era único e fará muita falta.

“A vida nunca mais será a mesma sem meu irmão”, disse Maze. “Aquelas ligações do FaceTime, etc., caramba, gostaria que pudéssemos ter mais uma conversa.”

“Você venceu as probabilidades, você conseguiu. Você fez do seu jeito. Simplesmente não era para terminar assim.”

Davis começou sua carreira no futebol na Dunbar High School, em Washington DC, e foi classificado como No. 33 cornerbacks recrutados no país.