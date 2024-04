Ex-estrela de ‘Howard Stern Show’ é presa após espancar um homem enquanto dirigia um carro

Reproduzir conteúdo de vídeo





Uma mulher que apareceu no “The Howard Stern Show” certa vez se envolveu em uma briga feia com o namorado enquanto dirigia … algo que ela transmitiu ao vivo e foi presa.

Elis Jordana – um cantor/modelo/escritor que apareceu com Howard Stern e companhia. no início de 2010 – teve um vídeo ao vivo dela funcionando na segunda-feira… que a mostrava no carro com um cara que disse à polícia que era namorado dela.

No vídeo, que foi transmitido ao vivo por vários minutos, Elisa e esse cara no banco do passageiro podiam ser vistos brigando… e, eventualmente, as coisas ficaram violentas.

Você pode Elisa bater constantemente no cara – inclusive pelo menos uma vez no rosto – enquanto eles estão em uma ligação com outra mulher … e parece que EJ está furioso com o cara por tentar participar da conversa. Eventualmente, depois que ela tenta acertá-lo novamente, o homem retalia.

Você o vê agarrar o cabelo dela enquanto ela para e, eventualmente, ele a expulsa do carro.

Alguém chamou a polícia por causa disso, e quando os policiais chegaram – eles ouviram os dois lados e assistiram ao vídeo… finalmente determinando que Elisa era a agressora aqui. De acordo com um relatório policial, obtido pelo TMZ, os policiais a prenderam e autuaram por simples agressão doméstica.

Desde então, ela se desculpou por suas ações, dizendo ao TMZ: “Sinto muito por minhas ações na transmissão ao vivo. Gostaria que isso não tivesse acontecido. É um momento do qual não me orgulho.”

Elisa costumava ser uma coisa em Hollywood … ela não apenas apareceu em ‘Stern’, mas também tem créditos em ‘Kimmel’, “Redemption Song”, “City Girl Diaries”, “Vanderpump Rules” e mais .