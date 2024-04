Ex-funcionário processa Kanye West e afirma que queria prisão na Donda Academy

Trevor Phillips acabei de entrar com uma ação contra KW… dizendo que ele foi trazido para a organização Yeezy no final de 2022 – bem na época A controvérsia do anti-semitismo de Ye atingiu seu pico – e explica que foi encarregado de aumentar a produção de algodão para a linha de moda de Kanye.

No entanto, de acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Phillips afirma que suas funções rapidamente se expandiram e passaram a abranger também o manejo da escola Donda Academy de Ye, que, segundo ele, começou a enfrentar dificuldades como resultado dos discursos públicos de Kanye.

Na verdade, Phillips afirma que Kanye frequentemente compartilhava suas opiniões anti-semitas com a equipe da Donda Academy e também com os alunos. Durante uma reunião específica, Phillips alegou que Ye estava vomitando retórica anti-semita ao anunciar, na frente de 2 crianças, que queria raspar suas cabeças e pretendia colocar uma prisão na escola – estudantes ameaçadores poderiam ser trancados em jaulas sob sua proposta plano.

No processo, Phillips também descreve um incidente bizarro quando conheceu Kanye no Nobu Hotel em Malibu – Ye supostamente reclamou com a equipe sobre o fato de Batman não estar brincando no quarto em que estavam, e então disse: “Esses judeus são gananciosos” e declarou “Hitler foi ótimo” e “Ele é a razão de termos carros”.