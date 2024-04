Ex-gigante de Nova York Korey Cunningham morto aos 28 anos, encontrado em casa em NJ

Ex-ataque ofensivo do Giants Corey Cunningham – que também jogou pelos Cardinals e Patriots – foi encontrado morto em uma casa em Nova Jersey na quinta-feira. Ele tinha apenas 28 anos.

O NYG confirmou o falecimento na sexta-feira, na manhã seguinte à primeira rodada do Draft da NFL, dizendo que está com o coração partido pela morte de seu ex-jogador.

“Estamos tristes ao saber do falecimento de Korey Cunningham”, disseram os G-Men em comunicado.

Cunningham foi encontrado morto em sua casa em Clifton, Nova Jersey, por volta das 15h30, de acordo com Mídia RLS .

Cunningham, ex-Cincinnati Bearcat, foi selecionado pelo Arizona Cardinals na 7ª rodada do Draft 2018 da NFL. O canhão de 6’6 “e 311 libras foi negociado com os Patriots um ano depois.

Os Giants o contrataram em 2021… onde ele passou um tempo tanto no time de treino quanto no elenco ativo. Ao todo, Cunningham jogou 31 partidas em sua carreira na NFL.

“Ele foi uma parte vital do espírito e da camaradagem do vestiário”, disseram os Giants. “Nossos pensamentos estão com a família, amigos e companheiros de equipe de Korey.”