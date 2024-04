FWorms, jogador da NBA Ben McLemore foi preso na quarta-feira no estado de Oregon sob várias acusações de abuso sexual e estupro em primeiro grau, de acordo com várias fontes.

McLemore teria sido preso na prisão do condado de Clackamas.

De acordo com os registros da prisão, o ex- Los Angeles LakersO jogador foi acusado de estupro em primeiro grau, penetração sexual ilegal em primeiro grau e duas acusações de abuso sexual em segundo grau.

McLemore deverá ser presente a um juiz na quarta-feira para iniciar seu processo criminal. As alegações supostamente ocorreram durante a temporada 2020-21 da NBA, quando ele jogava pelo Trailbrazers de Portland.

McLemore está jogando por um time espanhol

McLemore31 anos, no momento de sua prisão é membro do Rio Breogan equipe na ACB Liga Endesa da Espanha.

Rio Breogan, segundo El Progreso, não tinha conhecimento do que aconteceu com seu jogador. Ele havia pedido para viajar ao Oregon por uma questão jurídica e estava programado para retornar à Espanha na quinta-feira para chegar a tempo para o confronto entre a equipe de Lugo e Baskonia no domingo, 14 de abril.

McLemore disputou 556 partidas na NBA em etapas divididas entre o Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers.

Em Lugo, obteve média de 10,2 pontos em 13 jogos disputados. Sua maior pontuação foi 21 contra o Real Madrid, no Pazo dos Deportes.