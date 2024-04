Ex-Keith Zlomsowitch de Nicole Brown Simpson sorrindo sobre a morte de OJ

TMZ. com

Nicole Simpson Marrom o ex-namorado está aliviado agora que OJ Simpson morreu – dizer que a notícia o deixou com um sorriso no rosto… isso, 30 anos após seu trágico assassinato.

Keith Zlomsowitch – que namorou Nicole no início dos anos 90, depois que ela se divorciou de OJ – apareceu no “TMZ Live” quinta-feira para falar sobre as notícias … nos dizendo que está feliz por OJ ter partido desta Terra, encerrando um longo e saga dolorosa para ele.