Fã dos Dodgers diz que a equipe a pressionou a desistir do home run de Shohei Ohtani

Âmbar Romano pegou a lembrança na sétima entrada da disputa de LA com os Giants no Dodger Stadium – depois que Ohtani acertou cerca de 430 pés da base em seu assento na arquibancada direita.

Foi a primeira vez que Shohei foi um Dodger… e, inicialmente, Roman estava animado para conseguir o tesouro. Ela foi vista enlouquecendo na transmissão do jogo – mas poucos minutos depois, ela disse que as coisas ficaram muito estressantes.

Roman disse que a equipe deu a entender que não autenticaria a bola se ela não fizesse a troca – e sem capacidade de conversar sobre o assunto com o marido… ela diz que fez o acordo depois que eles adoçaram um pouco o pote com um taco e uma bola adicionais assinados.

De acordo com um especialista da Heritage Auctions, a bola vale cerca de US$ 100 mil. As recordações assinadas que Roman recebeu valiam cerca de US$ 4 mil, disse o especialista.