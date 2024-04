Fabio Wardley x Frazer Clarke lutam ‘como um filme de Tarantino’: Haverá revanche?

Os fãs de boxe adoraram o show realizado entre Fábio Wardley e Frazer Clarkeque atraiu comparações com um filme de Quentin Tarantino devido à sua natureza cinematográfica e sangrenta.

A dupla lutou com um empate enfático na luta pelo título britânico dos pesos pesados, na O2 Arena, no domingo, que foi amplamente elogiada como a melhor luta do ano.

Mas como a dupla não conseguiu ser separada pelos juízes, terminou empatada – e Wardley conseguiu segurar o cinturão após entrar na luta como campeão britânico dos pesos pesados.

Os dois lutadores precisaram de tratamento médico após o toque do sino final, com a camisa branca do árbitro manchada de sangue para refletir a natureza horrível de sua batalha no ringue.

Wardley estava cuspindo sangue durante grande parte da competição e Clarkea própria cabeça estava coberta com o fluido vital de seu oponente. O inglês quebrou o nariz durante o confronto, com sangue escorrendo pelas narinas desde o segundo round.

Alguns fãs disseram que “era como um filme de Tarantino”, com a luta certamente tendo algumas semelhanças com cenas sangrentas de Quentin Tarantinofilmes de sucesso, como ‘The Hateful Eight’ e ‘Django Unchained’.

Outro escreveu: “Espero que o árbitro esteja jogando fora a camisa branca, foi bastante [bloody].”

Haverá uma revanche entre Wardley e Clarke?

Seria uma farsa se esses dois lutadores não tivessem outra oportunidade um contra o outro no ringue depois de entregarem o valor máximo de entretenimento na noite de domingo.

O fato de ter terminado empatado significa que a dupla certamente gostaria de uma revanche – e Clarke começou a conversa sobre uma possível revanche sugerindo que estaria ansioso por uma segunda oportunidade de ser coroado campeão.

“Espero que sim. Adoraria uma revanche. Adoraria lutar Fábio de novo”, disse ele à Sky Sports. “Eu queria os títulos. Eu quero ser campeão. Vai doer um pouco porque sou um vencedor.

“Por mais que eu seja o cara legal que flutua e fala com todo mundo, há um demônio em mim, que quer sair. Sou um vencedor.

“Voltarei com força total. Eu prometo a você agora. Estarei de volta com força total. Não perdi, empatei, mas voltarei com força total.”