Fãs da MLB entram em brigas violentas em Giants vs. Jogo dos Padres

Vários homens participando do Giants vs. O jogo dos Padres no Petco Park na noite de sábado envolveu uma violenta briga em um saguão… e a cena selvagem foi toda capturada em vídeo.

Confira a filmagem, você pode ver que pelo menos quatro homens estavam envolvidos na briga… com dois brigando no chão – enquanto os outros dois se agrediam enquanto estavam em pé.

Fui até o banheiro e começou uma briga na Petco lmfao

Em um ponto durante o confronto, um soco pareceu atingir o homem em posição No. Camisa 44 do San Diego, isso o derrubou no chão.





Enquanto isso, os homens que estavam lutando no chão se levantaram, mas o jovem torcedor dos Padres foi jogado de volta no chão rapidamente. Ele foi então atingido no rosto por uma enxurrada de golpes.

A segurança misericordiosamente interrompeu a briga depois de mais alguns momentos de tensão. Não está claro se alguém sofreu ferimentos significativos ou se alguma prisão foi feita – estamos ligando para a polícia, mas até agora, nenhuma resposta ainda.



O incidente foi o segundo violento ocorrido em Petco no fim de semana… cerca de 24 horas antes, na noite de sexta-feira, uma torcedora dos Padres foi vista em vídeo dando um tapa em um homem dos Giants.