Fãs de Angel Reese e Kamilla Cardoso surpresos com seus locais de pouso no draft simulado da WNBA da ESPN

Com a temporada de basquete universitário feminino no espelho retrovisor, todos os olhos estão agora voltados para o próximo Rascunho da WNBAque está previsto para acontecer no dia Segunda-feira, 15 de abril.

Angel Reese aprende novas habilidades com o treinador de LeBron James para se preparar para o Draft da WNBA

Caitlin Clark é totalmente esperado que seja o Escolha nº 1 geralmas um de seus maiores rivais na faculdade, Anjo Reeseé um pouco mais polarizador como perspectiva preliminar.

Kamilla Cardoso e Angel Reese poderiam jogar no Chicago Sky?

No último rascunho simulado da ESPN, Reese escolhe Nº 8onde o Céu de Chicago pegue-a. Mas o que surpreendeu muitos é que, neste cenário, Reese estaria sendo convocado para o mesma equipe que leva Kamilla Cardoso em 3º lugar geral.

Cardoso é mais alto e poderia jogar como centro, enquanto Reese atua como atacante, mas seria uma jogada ousada do Chicago. Alguns fãs iriam adorei ver essa dupla.

Enquanto alguns fãs querem ver essas duas estrelas universitárias de destaque jogarem juntas na quadra do Sky, há outros que simplesmente não acho que os dois poderiam coexistir na mesma equipe.

Todas as dúvidas sobre onde irão parar os melhores jogadores universitários serão respondidas na noite de segunda-feira.