Fãs de Taylor Swift formam longas filas para pop-up de ‘Poetas’ antes do novo álbum

Os Swifties saíram com força total na terça-feira para dar uma olhada em uma instalação de arte temporária no Grove, em Los Angeles, que oferecia a promessa de dar algumas dicas sobre seu novo álbum – e como você pode imaginar, filas enormes estavam literalmente serpenteando pelo bloquear.

Mesmo que os detalhes fossem nebulosos sobre o que exatamente o pop-up implica, alguns fãs supostamente começaram a fazer fila já às 5 da manhã – tudo apenas para dar uma olhada nessa estante improvisada que estava no meio do shopping center. que era todo temático de Taylor.

Não muito depois do anúncio do álbum, TS também abandonou a tracklist – e os fãs podem esperar duas colaborações emocionantes… uma com Post Malone e outra com Florence + The Machine.