Fãs furiosos com o tratamento dispensado a Angel Reese durante sua coletiva de imprensa introdutória

Angel Reese é um dos prospectos mais talentosos do WNBA. A ex-estrela universitária foi convocada pelo Chicago Sky e muitos acreditam que ela pode ajudar o time a chegar ao próximo nível em breve.

A escolha geral número sete estava muito animada para ir para a cidade dos ventos, e todos pensaram que ela teria a recepção que merecia, mas as coisas não saíram como esperado.

Sua coletiva de imprensa introdutória foi realizada na semana passada nas instalações do time, mas as jovens talentosas do basquete feminino entraram em um ginásio quase vazio, sem torcedores e com apenas alguns repórteres presentes.

As pessoas começaram a mostrar sua descrença em relação à situação criticando todos os envolvidos. Em primeiro lugar, eles não ficaram satisfeitos com a falta de entusiasmo demonstrada pela equipe, sem qualquer apoio de torcedores.

Em seguida, os torcedores criticaram a mídia dizendo que deveria haver mais repórteres presentes, dada a importância da contratação para o time e a tremenda vantagem que o jovem Angel Reese tem.

Surgiram comparações com a recepção de Caitlin Clark

As coisas pioraram rapidamente, depois que as pessoas começaram a postar comentários sobre Caitlin Clarks recepção com o Indiana Fever nas redes sociais.

O time puxou o tapete vermelho para recebê-la e em seguida um grande número de torcedores aguardavam para torcer por ela com a cor do time por todo o ginásio do time onde foi realizada a apresentação.

Ela até foi conduzida por uma van Mercedes Sprinter e tudo parecia mais uma festa do que uma coletiva de imprensa introdutória para a primeira escolha geral.

Angel Reese está destinada a ter sucesso em breve na liga e no Chicago Sky, mas ela e os fãs vão se lembrar de como ela foi bem-vinda ao basquete profissional.