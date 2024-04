Festa de exibição do card principal ao vivo do UFC 200: revivendo uma das semanas de luta mais caóticas de todos os tempos do UFC

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo do UFC 200, que aconteceu no dia 9 de julho de 2016 na T-Mobile Arena, em Las Vegas, no meio do ano mais louco da história do UFC. MMA Fighting relembra o histórico evento pay-per-view rumo ao UFC 300, no dia 13 de abril. Depois de uma das semanas de luta mais loucas de todos os tempos, a luta principal foi Miesha Tate defendendo o título do peso galo contra Amanda Nunes.

Junte-se a Mike Heck e E. Casey Leydon, do MMA Fighting, junto com os convidados especiais Shaun Al-Shatti e José Youngs para assistir junto com o memorável card principal do UFC 200. Além disso, o painel compartilhará histórias da cobertura do evento ao vivo, como o UFC 200 passou de Nate Diaz x Conor McGregor 2, para Jon Jones x Daniel Cormier 2, para Tate x Nunes como evento principal e muito mais.

Na co-luta principal, o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC Brock Lesnar retorna ao octógono pela primeira vez em quase cinco anos para enfrentar Mark Hunt, enquanto Cormier permaneceu no card para enfrentar o ex-campeão dos médios Anderson Silva — que levou a luta em dois aviso prévio de dias.

O UFC 200 também traz a luta pelo título interino dos penas entre José Aldo e Frankie Edgar, junto com o ex-campeão peso pesado Cain Velasquez enfrentando Travis Browne na abertura do card principal.

Assista à festa do UFC 200 do MMA Fighting às 20h ET / 17h PT.