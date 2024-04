Festival do Eclipse Solar do Texas cancelado devido ao mau tempo, multidão em Niágara se prepara

O evento se chama Texas Eclipse 2024… uma reunião de 5 dias em Burnet, TX – que parece muito na linha do Burning Man… o que você pode perceber em todo o seu material de marketing e promocional, sem mencionar todas as fotos e vídeos que eles publicam nas redes sociais.

Tudo correu bem nos últimos dias… no entanto, na segunda-feira, os organizadores do festival deram algumas notícias surpreendentes – ou seja, todo o evento foi cancelado devido ao mau tempo.

Os chefões da TE continuam dizendo que a segurança de seus hóspedes é sua principal prioridade… e depois de entrar em contato com muitos especialistas, incluindo o Serviço Meteorológico Nacional, eles concordaram em encerrar as coisas mais cedo por muita cautela.

Agora, se há algumas pessoas que querem ficar por aqui e assistir ao eclipse solar de qualquer maneira – Texas Eclipse tem esta mensagem para eles … “Os hóspedes podem ficar para o eclipse, desde que façam as malas e estejam preparados para partir após a totalidade. Esta orientação pode mudar com base no clima.”

Em outras partes do país, as pessoas estão se reunindo e se preparando para olhar para o sol – espero que não diretamente, e não sem proteção – enquanto a lua o cobre e cria um anel de fogo por alguns minutos mais tarde hoje. Veja as Cataratas do Niágara, por exemplo.