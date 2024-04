Filha de ‘Golden Bachelor’ Gerry Turner defende separação rápida com Theresa

Gerry Turner dar Teresa Nist A rápida separação de GT após um final de conto de fadas na TV irritou muitos fãs na nação de ‘Bachelor’ – mas um dos filhos de GT está dizendo a todos para se acalmarem com o ódio.

Angie Turner – A filha de Gerry – entrou online esta semana para abordar toda a reação que seu pai tem recebido como o primeiro ‘solteiro de ouro’… ou seja, por se casar com Theresa depois de cortejá-la seriamente no programa – apenas para eles puxarem o conecte 3 meses depois.

Ela escreve … “Não é nenhuma surpresa que a notícia da decisão de meu pai e Theresa de se separarem tenha despertado uma série de emoções e opiniões. Adoro como as pessoas investiram no programa, que experiência ter você junto no passeio!”