Filha do proprietário do Kansas City Chiefs comemora 25 anos: O que Gracie Hunt aprendeu sobre a vida?

Gracie Hunta filha do Chefes de Kansas City‘ proprietário, Clark Hunt, compartilhou o que aprendeu sobre o mundo ao completar 25 anos e comemorar com seus amigos mais próximos. O que a bilionária nepo-baby disse que descobriu?

Clark Hunt vale 2.000.000.000 de dólares (dois bilhões) e é dono do Chefes desde 2006, após a morte de seu pai, e ajudou a transformá-los em uma das dinastias de maior sucesso na história do esporte americano, com três anéis do Super Bowl conquistados desde 2019.

Ele apoiou Andy Reid para criar uma super equipe monstruosa, inspirada em Patrick Mahomes e Travis Kelceque recentemente triunfou sobre o São Francisco 49ers no Super Bowl LVIII, mas sua maior conquista pode ser sua filha.

Gracie Hunt fez sucesso em sua idade relativamente jovem, depois de ajudar a fundar uma marca de estilo de vida e moda chamada Living Gracefully, ao mesmo tempo em que também foi eleita Miss Kansas em 2021 e chegou às semifinais do concurso Miss EUA no mesmo ano, o que significa que ela foi uma estágio longe de ir para o Miss Mundo.

Ela também apoia o Red Friday, o Chefes‘projeto de apoio comunitário que visa apoiar famílias carentes na esfera de influência da organização. Ajudou a arrecadar milhões de dólares para a Ronald McDonald House Charity nos últimos anos.

Quais são suas 25 regras?

Caçar completou 25 anos no fim de semana de Páscoa e revelou aos seus 565 mil seguidores no Instagram e 52 mil seguidores no X.com, antigo Twitter, para explicar suas experiências de vida e lições em seu quarto de século no planeta.

“Confiar em Deus na jornada, mesmo quando não conseguimos ver o destino” Caçar escreveu como seu objetivo prioritário. “”Coloque Deus em primeiro lugar. Outros em segundo lugar. Você mesmo em terceiro.”

Ela acrescentou: “Mesmo quando a vida parecer opressora, lembre-se de que você foi escolhido para um propósito e amado por Deus”.

Aqui estão suas 25 regras para a vida: