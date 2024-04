Fim do Programa de Conectividade Acessível: Como o programa pode continuar?

Presidente Joe BidenA administração do Congresso instou os republicanos do Congresso a estender o financiamento para as Comunicações Federais Programa de Conectividade Acessível da Comissão (ACP), que oferece descontos em banda larga para mais de 23 milhões de domicílios. A legislação bipartidária introduzida em Janeiro propôs uma extensão de 7 mil milhões de dólares ao programa, vital uma vez que se espera que o seu financiamento se esgote este mês sem intervenção.

Assinado como lei em Novembro de 2021, o ACP de 14,2 mil milhões de dólares tem sido uma tábua de salvação para milhões de pessoas, especialmente famílias de militares, idosos e comunidades carenciadas. Apesar do seu sucesso, nenhuma ação foi tomada em relação à legislação proposta desde janeiro.

“A agência tem muito mais autoridade e poder, talvez não para resolver isso 100% nesse ínterim, mas pelo menos para conter a dor das pessoas que perdem a conexão com a Internet”, disse Gigi Sohn, defensora da banda larga e porta-voz da a Campanha Banda Larga Acessível.

As autoridades federais expressam preocupação com o impacto desproporcional que sua expiração terá nas comunidades negras e nos residentes rurais.

“O resultado foi o esforço de acessibilidade de banda larga mais importante da nossa história”, disse o presidente da FCC Jéssica Rosenworcel escreveu em carta endereçada a Senadora Maria CantwellD-Wash., presidente do comitê de comércio, ciência e transporte.

“Quero que saibam que a agência continua pronta para manter este programa em funcionamento, caso o Congresso forneça financiamento adicional. Chegamos longe demais para permitir que este esforço bem-sucedido para promover o acesso à Internet para todos acabe.”

AT&T se compromete a manter internet com desconto

O fim iminente do ACP deixou os fornecedores de banda larga nervosos, com a AT&T a comprometer-se a manter a sua oferta de Internet com desconto de 30 dólares por mês para consumidores de baixos rendimentos, independentemente da acção do Congresso.

“À medida que o Programa de Conectividade Acessível do governo federal for encerrado no final desta primavera – sem financiamento adicional do Congresso, a AT&T continuará a oferecer nosso serviço de acesso da AT&T”, escreveu a AT&T em um comunicado à imprensa.

“A empresa expandirá as ofertas de conectividade para incluir AT&T Pré-pago, Cricket e outras soluções de conectividade à medida que estiverem disponíveis.”