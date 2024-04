Flau’jae Johnson se orgulha de seu presente de consolação depois de não conseguir vencer com LSU: Esta é a aparência de seu novo e caro Mercedes

Atletas da NCAA ganhar muito dinheiro, como evidenciado por Flau’jae Johnson enquanto ela exibia um Mercedes AMG C63 de US$ 180.000 após uma série de acordos NIL com Puma, Powerade e Experian enquanto ela tenta se tornar a próxima estrela do basquete universitário feminino.

Uma série de talentos de alto nível estão indo para a WNBA em 15 de abril, nomeadamente Caitlin Clark, Angel Reese e Cameron Brink vá para o nível superior do jogo. Isso significa que para a aluna do segundo ano há, no mínimo, um vácuo de poder dentro de seu próprio time LSU Tigers – se não em toda a liga.

Então ela foi comprada pelas megamarcas e exibiu o dinheiro mostrando que a derrota na pós-temporada para o Hawkeyes de Iowa na Elite Eights não está batendo nela com muita força, pois ela gosta do enorme caminhão prateado.

“É assim que se parece o trabalho árduo” Johnson legendou sua postagem. “#ThankYouJesus”, enquanto ela carregava uma foto do carro nas redes sociais, pois tinha uma fita vermelha brilhante amarrada em um laço no capô.

O jovem de 20 anos foi eleito calouro do ano da SEC em 2022/23, quando o Tigres venceu o campeonato nacional contra Hawkeyes de Clarkgraças a ser inspirado por Anjo Reeseestá em boa forma há duas temporadas.

Enquanto isso, Johnson ocupa o 14º lugar entre todos os atletas universitários no ranking NIL da On3.com, com uma avaliação de US$ 1,2 milhão, mostrando que ela tem um talento sério e um interesse sério em patrocínios potenciais.

Quando é o Draft WNBA de 2024 e onde assistir?

O Draft 2024 da WNBA começará às 19h30 ET de segunda-feira, 15 de abril, que também é o prazo para declaração de impostos nos Estados Unidos.

A contagem regressiva começará às 19:00 ET para o evento organizado pela Boston Academy of Music e poderá ser assistido terrestre na ESPN com o evento sendo patrocinado pela State Farm.

Pode ser assistido online através do aplicativo ESPN, pois parece definido que Caitlin Clark será a primeira escolha geral do Indiana Fever.