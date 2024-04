Forbes publica a lista dos novos bilionários de 2024: Uma estrela pop, um ex-jogador da NBA, o mais jovem de todos os tempos…

Ón Terça-feira, 2 de abril de 2024, a Forbes publicou a lista dos novos bilionários para 2024. A famosa revista destaca que existem atualmente mais de 2.700 bilionários no mundo e que, entre eles, sua riqueza chega a um valor de fortuna de 14,2 trilhões de dólares . Em 2024, 256 pessoas entraram nesta lista, contra 150 no ano passado.

Dois nomes se destacam acima de todos eles: Taylor Swift e Magia Johnson. A estrela pop alcançou esse marco após sua ‘Eras ​​Tour’ de enorme sucesso, que fez turnês ao redor do mundo, alcançando um bilhão de dólares em receitas. De acordo com a revista Forbes, Swift se tornou a primeira cantora a se tornar bilionária apenas com base em suas músicas e performances.

Em outros lugares, temos um ex- Los Angeles Lakers jogador e membro do Hall da Fama da NBA. Curiosamente, Johnson alcançou o status por meio de negócios fora da quadra de basquete. Seus investimentos em equipes esportivas profissionais, cinemas e franquias Starbucks, além de seu trabalho como comentarista da NBA no Estados Unidoso impulsionou para a lista dos bilionários.

Mais bilionários da Forbes estão na lista

Livia Voigt fez história ao se tornar a pessoa mais jovem a entrar na lista de bilionários da revista, com apenas 19 anos. A brasileira herdou de seu avô uma fortuna de US$ 1,1 bilhão, baseada em suas participações na fabricante brasileira de turbinas WEG. Outros nomes familiares nesta lista incluem: