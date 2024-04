Fortuna de Marvin Harrison Jr.: Quanto vale o jogador antes de chegar à NFL e qual será o tamanho do seu contrato?

Marvin Harrison Jr.vindo da Filadélfia, Pensilvânia, e filho do ex- NFL receptor amplo Marvin Harrison Sr.tem feito sucesso nos círculos do futebol universitário como um wide receiver de destaque para o Buckeyes do estado de Ohio. Considerado um recruta de quatro estrelas na classe de 2021, ele emergiu como o 8º melhor wide receiver, apresentando imenso talento e promessa em campo.

Recentemente, Harrison Jr. assinou um acordo lucrativo NIL no valor de US$ 673 mil, com um valor de escalação adicional de US$ 745 mil, tornando seu valor anual impressionante de US$ 1,4 milhão, de acordo com a avaliação On3 NIL. Classificado em 13º lugar entre 100 no valor NIL e 10º no futebol universitário, a linhagem de Harrison, combinada com suas habilidades excepcionais e personalidade carismática, contribuíram significativamente para seu perfil crescente.

O endosso de sua marca, incluindo parcerias com The Foundation, Ronald McDonald House Charities of Central Ohio, Monarc, Kane Footwear, Onit Athlete e Chipotle, ampliam ainda mais sua comercialização e o valor geral do negócio NIL.

Refletindo sobre o cenário em evolução do atletismo universitário, a recente mudança política da NCAA que permite aos atletas lucrar com o seu NIL abriu o caminho para Harrison Jr. e outros aproveitarem oportunidades de endosso e rentabilizarem os seus talentos. Essa mudança de paradigma capacitou atletas como Harrison Jr. a assinar acordos de patrocínio, alavancar plataformas de mídia social e explorar vários caminhos para capitalizar seu nome, imagem e semelhança.

Qual é o patrimônio líquido de Marvin Harrison?

Com um patrimônio líquido estimado variando entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões, Harrison Jr. sem dúvida ascendeu à proeminência financeira, embora consciente da transição do atletismo universitário para o profissional. Ao embarcar neste novo capítulo, o recente acordo de patrocínio de Harrison Jr. com a New Balance sublinha o seu estatuto de estrela em ascensão, posicionando-o como uma figura chave na incursão da empresa no vestuário de futebol.

Expressando seu entusiasmo com a parceria, Harrison Jr. enfatizou seu desejo de inspirar a geração mais jovem e ao mesmo tempo abraçar a oportunidade de representar a New Balance no mundo do futebol. Suas notáveis ​​conquistas em campo, juntamente com seu comportamento equilibrado fora dele, exemplificam seu potencial como um talento geracional, preparado para causar um impacto significativo no futebol universitário e profissional.