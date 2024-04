Fortuna de Vontae Davis: Qual era o salário do falecido cornerback da NFL?

Fzagueiro do Worms Will Davis foi recentemente encontrado doente na área de uma academia em sua casa na segunda-feira, 1º de abril. TMZ foram os primeiros a relatar esta infeliz notícia na terça-feira passada. Uma mulher não identificada ligou para dizer às autoridades que encontrou o corpo de Davis depois de um período de tempo tentando encontrá-lo no Ranchos do Sudoeste residência. Durante o tempo em que esta mulher ligou, o despacho tentou fazer com que ela conseguisse um desfibrilador, mas não há confirmação de que ela conseguiu encontrar um. De acordo com os relatórios iniciais, a chamada foi fortemente redigida pelas autoridades que a divulgaram à imprensa. Enquanto a investigação continua, as pessoas estão se perguntando todos os tipos de detalhes da vida de Davis, como seu patrimônio líquido e outras coisas.

A hilariante aposentadoria de Vontae Davis no meio do jogo nunca será esquecida (Vídeo)

Quanto Vontae ganhou por ano?

Antes da terrível notícia sobre seu falecimento, Will Davis estava aproveitando a vida com um patrimônio líquido de US$ 20 milhões, de acordo com a Fortune. Durante sua passagem como jogador, o cornerback atuou pelo Golfinhos de Miamio Indianápolis Colts e Buffalo Bills entre 2009 e 2018. Vontae Davis é conhecido por se aposentar de forma infame no intervalo do segundo jogo da temporada de 2018. Quando isso aconteceu, ele estava jogando sob um contrato de um ano que valia US$ 3,5 milhões garantidos. Quando ele se aposentou, Davis valia cerca de US$ 51 milhões, o que significa que sua fortuna diminuiu cerca de US$ 30 milhões nos últimos seis anos.

O maior salário de Vontae Davis quando ainda jogava foi de US$ 10 milhões que ele ganhou em dois anos consecutivos quando jogou pelo Indianapolis Colts. Esses dois anos foram aqueles em que ele teve melhor desempenho, ele estava no meio de um contrato de 4 anos no valor estimado de US$ 39 milhões. Em termos de endossos durante sua carreira, os contratos de Davis foram principalmente com marcas locais. O mais longe que ele chegou na carreira também foi com os Colts, ele chegou ao jogo do Campeonato AFC em 2014, mas foi derrotado por um eventual Super Bowl campeões, o Patriotas da Nova Inglaterra. Que ele descanse em paz.