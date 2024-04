Fortuna de Zach Edey: A estrela de Purdue tem uma avaliação NIL?

Purdue o astro do basquete Zach Edey se destaca não apenas por sua presença imponente na quadra, mas também pelos desafios que enfrenta para aproveitar seus ganhos potenciais por meio de NADA (Nome, Imagem, Semelhança).

A mãe de Zach Edey envia uma mensagem sincera antes do jogo Final Four de PurdueTwitter

Edeyo centro de Purdue com imponentes 7’4 “e pesando 300 libras, tem feito sucesso no cenário do basquete, ganhando elogios como o duas vezes jogador nacional do ano.

No entanto, ao contrário de muitos dos seus homólogos americanos, Edey se vê prejudicado por Lei dos EUAo que o impede de capitalizar totalmente Oportunidades NIL sobre Solo americano devido ao seu Nacionalidade canadense e status de visto de estudante.

Apesar de suas limitações, Edey permanece optimista, expressando esperança numa revisão da lei que permitiria aos intervenientes internacionais como ele explorar o lucrativo mundo da NADA trata internamente.

Ele compreende as complexidades jurídicas envolvidas, mas enfatiza a necessidade de mudança, citando as oportunidades financeiras significativas que perdeu durante o seu tempo na Purdue.

Quanto dinheiro Zach Edey ganhou?

O patrimônio líquido de Edey, estimado entre US$ 100.000 para US$ 300.000 a partir de 2024reflete sua trajetória inicial de carreira e várias fontes de renda, incluindo seu salário no basquete universitário e possíveis endossos.

No entanto, todo o seu potencial de ganhos permanece inexplorado, com a perspectiva iminente de um draft da NBA prometendo um aumento substancial nas receitas e nas oportunidades de patrocínio.

Apesar dos desafios colocados NADA restrições nos EUA, Edey encontrou caminhos para alavancar sua marca em Canadá através de Aliança de Caldeireirosa Coletivo Purdue NIL.

Parceria com Instituições de caridade canadenses como Inuit Tapiriit Kanatami, a Toronto Humane Society e a Canadian Chinese Youth Athletic Association, Edey demonstra seu compromisso em causar um impacto positivo além da quadra de basquete.

Como Edey continua a ser manchete com os seus desempenhos notáveis ​​e presença extraordinária, uma coisa é certa: a sua jornada serve como um testemunho da resiliência e determinação dos estudantes-atletas internacionais que navegam pelas complexidades do Regulamentos NIL enquanto se esforça para ter sucesso dentro e fora da quadra.

E à medida que o panorama do atletismo universitário evolui, permanece esperança de um futuro onde jogadores como Zach Edey podem realizar plenamente seu potencial de ganhos e deixar sua marca no jogo.