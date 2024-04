Fotos nuas de Michael Jackson podem se tornar públicas

Nude fotos de Michael Jackson poderiam ser libertados como dois homens, Wade Robson41 e James Safechuck46, alegam que o Rei do pop abusou deles repetidamente quando ambos eram crianças.

Segundo depoimento publicado pelo Daily Mail, os dois homens afirmam que Michael Jackson os estuprou repetidamente durante as décadas de 1980 e 1990 em vários locais, incluindo o Rancho Neverland.

As imagens poderão ser divulgadas porque no âmbito da investigação, que poderá ir a julgamento já em 2025, está sendo solicitado o acesso de registros selados das acusações de pedofilia das quais o cantor foi acusado em 2005.

Segundo advogados das produtoras do artista, MJJ Productions e MJJ Ventures, o que se busca de fato são “fotografias dos órgãos genitais e do corpo de Michael Jackson que foram tiradas pela polícia” .

Isto aconteceria porque as autoridades muitas vezes pedem às vítimas de abuso e agressão sexual que descrevam partes do corpo do agressor, razão pela qual estas imagens seriam solicitadas, embora o o conteúdo das imagens é desconhecido neste momento.

Parte do conteúdo de ‘Leaving Neverland’

Wade Robson e James Safechuck são dois dos depoimentos do documentário da HBO ‘Leaving Neverland’, onde os supostos abusos cometidos por Michael Jackson são detalhados.

Safechuck disse que foi abusado durante quatro anos, entre 1988 e 1992, enquanto Robson afirma que no seu caso foi entre 1990 e 1996, com depoimentos semelhantes de ambos.

Ambos alegaram que o artista abusou deles realizando-lhes sexo oral e anal, justificando suas ações com a desculpa de que se tratavam de relacionamentos amorosos, algo que o referido documentário inclui.