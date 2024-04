Francis Ngannou perde tragicamente filho de 18 meses, mundo do MMA lamenta

Francis Ngannou sofreu o pior pesadelo de um pai.

Na segunda-feira, o meio de comunicação camaronês 237 Online informou que o filho de 18 meses de Ngannou, Kobe, faleceu. Embora as circunstâncias exatas da tragédia ainda sejam desconhecidas, fontes do MMA Fighting confirmaram a notícia. Ngannou não falou publicamente sobre o assunto, mas publicou nas redes sociais transmitindo a sua dor.

Qual é o propósito da vida se aquilo de que estamos lutando com unhas e dentes para fugir é o que finalmente nos atingiu com mais força!?

Por que a vida é tão injusta e impiedosa?

Por que a vida sempre leva o que não temos? Estou fodidamente cansado -Francis Ngannou (@francis_ngannou) 29 de abril de 2024

O técnico de Ngannou, Eric Nicksick, e o técnico Marquel Martin também recorreram às redes sociais para compartilhar suas condolências ao lutador.

Foram alguns dias difíceis, as palavras não conseguem expressar a dor que todos sentimos pela família Ngannou durante este período. Por favor, mantenha Francisco e sua família em seu coração, e que isso seja um lembrete da fragilidade da vida. Diga “eu te amo” com mais frequência, o amanhã não é garantido. ❤️ https://t.co/V6QVzbXKVi -Eric Nicksick (@Eric_XCMMA) 29 de abril de 2024

Ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Ngannou foi uma das maiores histórias dos esportes de combate no ano passado, ao fazer a transição para o boxe com grande sucesso. “The Predator” quase derrotou o campeão linear dos pesos pesados ​​​​Tyson Fury em sua estreia profissional, chegando a derrubar o invicto boxeador durante a luta de 10 assaltos. Sua partida no segundo ano teve menos sucesso, já que Ngannou foi nocauteado por Anthony Joshua no segundo round da luta em março.

Os esforços de Ngannou no MMA e no boxe fizeram dele uma figura querida nos esportes de combate e, diante de tamanha tragédia, o mundo do MMA lamentou junto com ele a terrível notícia nesta segunda-feira.

Lamento muito saber de sua perda, Francis, minhas orações estão com você e sua família neste momento ❤️ -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 29 de abril de 2024

Querido senhor, rezo para que você console Francisco e sua família. Cerque-o com seu amor e garanta que ele esteja protegido por sua orientação enquanto sofre essa perda. Dê-lhe forças para saber que o céu é eterno e que eles estarão juntos em breve, pois esta vida é apenas um piscar de olhos. EU… – CrisCyborg.Com (@criscyborg) 29 de abril de 2024

Sou pai e tenho um filho mais ou menos da mesma idade e nem imagino, espero que você encontre sua paz, irmão, você merece. https://t.co/1x3mcyQZ8d -Terrance McKinney (@twrecks155) 29 de abril de 2024

orando por você e sua família.. minhas condolências.. -Adrian Yanez (@yanezmma) 29 de abril de 2024

Sinto muito pela sua perda Francisco, orando por você e sua família ♥️ -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 29 de abril de 2024

Damon Martin contribuiu para este relatório.