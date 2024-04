Frank Mir só percebeu anos depois o quão mal pago ele era por lutar contra Brock Lesnar no UFC 100

Frank Mir não quer parecer um péssimo perdedor. Mas ele não pode deixar de se perguntar quem realmente foi pago por um dos cards de maior sucesso de todos os tempos do UFC – porque definitivamente não foi ele.

Promovido como um evento histórico, o UFC 100 aconteceu em 2009 e contou com um evento principal de grande sucesso entre o campeão Mir e o superastro da WWE que virou lutador Brock Lesnar. O evento vendeu 1,6 milhão de pay-per-views – um número recorde na época – e ao custo de US$ 44,95, gerou mais de US$ 71 milhões em receitas.

Naquela época, o UFC dividia os lucros do pay-per-view com empresas de TV a cabo e satélite. Normalmente, isso reduz sua receita pela metade. Para o UFC 100, a promoção provavelmente rendeu cerca de US$ 35 ou US$ 36 milhões. Enquanto isso, os salários do evento, que estavam disponíveis publicamente na época, mostravam que Mir ganhou US$ 45 mil pela perda, enquanto Lesnar ganhou US$ 400 mil. Isso foi antes de as vendas pay-per-view serem consideradas.

Mir disse que mesmo com o bônus, ele não arrecadou US$ 1 milhão pela luta com Lesnar – ou qualquer outra luta durante seus 15 anos de carreira no UFC. Só anos depois ele percebeu como era drasticamente mal pago em comparação com os lucros do UFC.

“Acho que quando finalmente percebi foi o Deontay Wilder [rematch] com Tyson Fury”, disse Mir ao MMA Fighting. “Ainda fizemos mais compras do que eles, eu e Brock, e então estou analisando o custo do pay-per-view. OK, o dinheiro estava lá. Para quem foi?

“Ver esses caras ganhando US$ 40 milhões juntos. Eu estou tipo, uau. Brock obviamente ganhou sete dígitos com isso, acho que ele ganhou US$ 2,5 milhões. Mas eu nem ganhei um milhão.”

O cartão Fury vs. Wilder 2 em 2020 supostamente vendeu entre 800.000 e 850.000 compras a um preço de US$ 79,99 no pay-per-view. Por essas métricas, a luta de boxe provavelmente rendeu algo em torno de US$ 66 milhões. Fury e Wilder garantiram que ganhariam mais de US$ 25 milhões, além de uma parte dos lucros do pay-per-view.

Isso é muito mais do que Mir levou para casa como parte de um card do UFC que vendeu 1,6 milhão de compras. Ele disse que Lesnar até merecia mais do que recebeu depois de arrecadar US$ 2,5 milhões no evento.

“O próprio Brock, um superstar muito maior do que [Fury or Wilder]”, disse Mir. “Por que ele não estava ganhando US$ 20 milhões? Isso me surpreende e não entendo. “Até Conor [McGregor] apareceu, tivemos o recorde de maior número de compras vendidas em pay-per-view.

Por mais que lamente o insignificante pagamento que recebeu pelo UFC 100, Mir admite que não entendeu muito bem o dinheiro que ganhou em comparação com a maior parte dos lucros que a promoção levou para casa. Anos depois, ele reconhece que o salário que ganhou no UFC não chegou nem perto do que deveria ganhar, e foi uma lição incrivelmente cara.

“Na época, eu não sabia disso”, disse Mir. “Nós não sabíamos. Agora mesmo, com o passar do tempo, estou olhando em volta, espere um segundo, isso não faz sentido. Uma compra pay-per-view é uma compra pay-per-view. Por que este esporte está pagando aos seus atletas essa porcentagem do que eles ganham em comparação com este? É a mesma maquiagem. Não se trata de dois esportes totalmente diferentes, boxe e MMA. Eles são muito comparáveis ​​quando se trata de colocar uma gaiola ou um anel, então não é como se os custos fossem diferentes.

“Então qual é a diferença aqui? Ah, isso é porque você tem promotores concorrentes, e eles sabem o que está acontecendo, e vocês não podem ferrar um ao outro. No UFC, é o único promotor. No MMA, o show é o único divulgador. Não é como se tivéssemos um lutador do Bellator e um lutador do UFC, e ambos estão no card, então ambas as organizações sabem o que vão conseguir para seu cara, porque ambas entendem os modelos de receita. Eles entendem o que está acontecendo. Eles não estão falando por ignorância.”

Embora a remuneração do UFC continue sendo um tema quente entre os lutadores, Mir admite que os atletas estão ganhando mais dinheiro agora do que há 15 anos, quando lutou com Lesnar. Essa é a única coisa que acalma seus nervos quando se trata de sua filha Bella seguir os passos do pai na luta.

“Não estou tão desconfortável com isso”, disse Mir. “Antes era como se eu não conhecesse tanta gente que faz MMA e ainda não precisa fazer nada depois. Eu incluído. Fazendo comentários, trabalhando para diferentes grupos e organizações. Há uma razão pela qual estou ocupado. Saber que ela pode fazer carreira e viver disso também torna a pílula um pouco mais fácil de engolir.

“Como o pai em mim, estou bem, ela vai ficar milionária, pelo menos. Não estou tão assustado com isso como antes. Porque você corre o risco de se machucar e não vai buscar outros empreendimentos na vida que possam cuidar de você financeiramente, e vai sacrificar isso para seguir essa carreira de luta, e então vai fique para trás quando você entrar nessas carreiras.

“Para que? Para ganho pessoal, para artes marciais e para se esforçar é incrível, mas como pai, é como se fosse sua conta bancária? Sua segurança. Você vai conseguir cuidar de si mesmo? Na época, fiquei apavorado. Agora, nem tanto. É um mundo melhor agora do que quando eu estava lá.”