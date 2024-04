French Montana revela a taxa astronômica que Taylor Swift recusou para um show privado

EUuma revelação recente sobre VladTV, Montana francesa lançou uma bomba sobre a suposta recusa de Taylor Swift de um surpreendente US$ 9 milhões oferta para um concerto privado no Emirados Árabes Unidos.

French Montana derrama chá sobre Taylor Swift

O rapper revelou que lhe foi oferecido US$ 1 milhão para se apresentar ao lado da sensação pop, lançando luz sobre as somas astronômicas envolvidas na indústria do entretenimento.

A notícia gerou especulação generalizada entre os fãs, com Montana capturas de tela agora excluídas de conversas de texto alimentando o boato.

Apesar de Swift Com o nome borrado, não demorou muito para que observadores atentos ligassem os pontos, deixando muitos maravilhados com suas proezas financeiras e escolhas seletivas de desempenho.

Swift, que recentemente consolidou seu status de bilionária, supostamente acumulou uma fortuna superior a US$ 1,1 bilhãoprincipalmente por causa de suas turnês recordes, catálogo de músicas e investimentos imobiliários.

Sua “Eras Tour”, aclamada como a turnê de maior bilheteria da história da música, solidifica ainda mais seu domínio financeiro na indústria, com lucros ultrapassando a marca de um bilhão de dólares.

Embora as razões por trás Swift rejeição permanecem desconhecidas, fica claro que o dinheiro não é seu principal motivador.

Filme Eras Tour de Swift, um sucesso de streaming para Disney +

Com uma série de elogios e conquistas, incluindo seu mais recente sucesso de streaming com “Taylor Swift: The Eras Tour (versão de Taylor)” sobre Disney+Swift continua a cativar o público em todo o mundo.

O “Turnê das Eras” pousou em um local Lista de streaming mais assistidos da Nielsen desde sua estreia na plataforma.

Segundo a reportagem, o documentário de três horas atraiu 677 milhões de minutos visualizados nos primeiros quatro dias de sua estreia.

Foi o segundo filme mais assistido no streaming na segunda semana de Marchar.

No seu fim de semana de estreia, o “Turnê das Eras” acumulou 4,6 milhões de visualizações sobre Disney+.

Enquanto Rápido está aproveitando o sucesso de seu mais recente projeto visual, os fãs aguardam ansiosamente o lançamento de seu 11º álbum de estúdio, “A Sociedade dos Poetas Tourados” que será lançado em 19 de abril.

O álbum incluirá colaborações com Post Malone e Florence Welch.